Team Aster и Team Secret вышли в верхнюю сетку плей-офф ESL One Malaysia 2022

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивные команды Team Aster и Team Secret пробились в верхнюю сетку плей-офф турнира ESL One Malaysia 2022, который в эти дни проходит в Малайзии, передает NUR.KZ.

Вчера завершился последний тур в группе А. В результате в верхнюю сетку плей-офф прошли две команды: Team Aster (восемь очков) и Team Secret (семь очков).

В нижней сетке плей-офф выступят Entity (шесть очков) и Thunder (четыре очка). Тогда как Talon (три очка) и Aliance (два очка) покинули турнир.

В параллельной группе досрочно в верхнюю сетку плей-офф прошел коллектив OG (семь очков). Сегодня в группе В состоится последний тур. Лидирующий OG встретится с BOOM, Nigma сыграет с Fnatic, а соперником TSM FTX станет Team Liquid.

Напомним, что ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1984770-team-aster-i-team-secret-vyshli-v-verhnyuyu-setku-pley-off-esl-one-malaysia-2022/