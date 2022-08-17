AVANGAR проиграл в первой открытой квалификации IEM Road to Rio 2022: EU RMR

AVANGAR. Фото: vk.com/avangarkz

Казахстанская киберспортивная команда AVANGAR не сумела пройти дальше в первой открытой квалификации на турнир IEM Road to Rio 2022: EU RMR, передает Cybersport.ru.

Также отборочные покинули команды Astralis, Fnatic и Entropiq.

Казахстанский коллектив AVANGAR проиграл OG со счетом 0:1 (10:16 на карте Overpass).

Для получения слота в основной стадии европейского RMR-турнира необходимо попасть в ТОП-5.

Борьбу за путевки продолжают восемь коллективов. Вылетевшие команды еще могут поучаствовать в европейском RMR — организаторы проведут еще три открытые квалификации.

Напомним, что IEM Road to Rio 2022: EU RMR пройдет 4-10 октября. Участники разыграют 16 квот на IEM Rio Major 2022 — семь в стадии Legends и девять в стадии Challenger.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983589-avangar-proigral-v-pervoy-otkrytoy-kvalifikatsii-iem-road-to-rio-2022-eu-rmr/