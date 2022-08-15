Казахстанская команда Rune Eaters сыграет в квалификации The International 2022

Айбек Токаев, игрок команды Rune Eaters. Фото: cybersport.metaratings.ru

После летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 определились 14 команд, которые сыграют в квалификации для СНГ на The International 2022, передает Cybersport.ru.

Вчера завершился последний мейджор сезона по Dota 2 - PGL Arlington Major 2022. Победителем турнира стала команда Team Spirit.

По итогам мейджора стали известны 14 коллективов из СНГ, которые получили слоты в закрытых региональных отборочных на The International 2022.

В квалификации сыграют BetBoom Team, Natus Vincere, Mind Games, PuckChamp, HellRaisers, One Move, PARI PARNI, Nemiga Gaming, cybercats, Team Unique, X3, Hydra, Ex-Team Empire и казахстанская команда Rune Eaters.

Коллективы поборются за один слот для СНГ на главном турнире года.

Отборочные для СНГ на The International 2022 пройдут с 3 по 18 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983280-kazahstanskaya-komanda-rune-eaters-sygraet-v-kvalifikatsii-the-international-2022/