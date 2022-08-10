Матчи PGL Arlington Major 2022 не могут стартовать из-за проблем с серверами

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На крупнейшем международном турнире PGL Arlington Major 2022 перед играми плей-офф возникли технические проблемы с игровыми серверами, сообщает Cybersport.ru.

В Dota 2 возникли проблемы с подключением к сети. Из-за этого на PGL Arlington Major 2022 не может стартовать первый матч игрового дня между Team Liquid и BOOM Esports.

Всего на 10 августа запланированы три матча в нижней сетке плей-офф.

Напомним, что турнир PGL Arlington Major 2022 проходит на LAN в США 4–14 августа. Призовой фонд соревнования составляет 500 тыс. долларов и 4 570 очков Dota Pro Circuit — чемпион получит 200 тыс. долларов и 820 баллов DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982646-matchi-pgl-arlington-major-2022-ne-mogut-startovat-iz-za-problem-s-serverami/