Team Spirit обыграли Virtus.pro на PGL Arlington Major 2022

Team Spirit. Фото: twitter.com/Team__Spirit

Команда Team Spirit в четвертьфинале PGL Arlington Major 2022 обыграла Virtus.pro и выбила российский коллектив в нижнюю часть сетки плей-офф, сообщает Cybersport.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:2. Spirit прошла в полуфинал виннеров, где поборется с победителем из пары Team Aster — Fnatic. Начало противостояния запланировано на 13 августа, 03:00 по времени Нур-Султана.

VP упала в нижнюю сетку чемпионата. Следующим оппонентом команды Романа RAMZES666 Кушнарёва станет Royal Never Give Up. Матч начнется 12 августа в 03:00 по времени Нур-Султана.

PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс. и 4 570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982534-team-spirit-obygrali-virtuspro-na-pgl-arlington-major-2022/