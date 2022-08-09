Beastcoast прошла на The International 2022, благодаря успешному выступлению на групповом этапе PGL Arlington Major 2022

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Североамериканская команда Beastcoast, благодаря успешному выступлению на групповом этапе на PGL Arlington Major 2022 завоевала путевку на The International 2022, сообщает Cybersport.ru.

По результатам групповой стадии PGL Arlington Major 2022 команда Вeastcoast прошла в нижнюю сетку плей-офф. 11 августа в 21:00 по времени Нур-Султана коллектив встретится с проигравшим из пары Team Aster — Fnatic в матче на вылет.

Ранее на TI11 уже квалифицировались PSG.LGD, OG и другие коллективы. Лидером рейтинга очков DPC в сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022 на момент публикации материала является Thunder Awaken с результатом в 1 540 баллов.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит на LAN в США 4–14 августа. Призовой фонд соревнования составляет 500 тыс. долларов и 4 570 очков Dota Pro Circuit — чемпион получит 200 тыс. долларов и 820 баллов DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982446-beastcoast-proshla-na-the-international-2022-blagodarya-uspeshnomu-vystupleniyu-na-gruppovom-etape-pgl-arlington-major-2022/