Российский комментатор раскритиковал игру NAVI на PGL Arlington Major 2022

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Известный российский комментатор по дисциплине Dota 2 Владимир "Maelstorm" Кузьминов раскритиковал игру Natus Vincere на PGL Arlington Major 2022, сообщает Telegram-канал комментатора.

"NAVI проявили слабость в решающий момент. У них были отличные шансы как минимум на ничью со Spirit, но они мялись и не решались выйти в решающую атаку до момента полного камбэка соперника.

Имхо, команда заняла именно то место, которое заслуживала. Хотя, стоит признать, что играла она без тренера.

Spirit прям чемпионский уровень показала своими камбэками, играют как на Инте, выкарабкиваются из такой жести. Считаю их очень крутой командой на этом турнире, а самое главное, что есть прогресс от первого дня до третьего, хотя второй смазали они конкретно. В плей-офф будет интересно", - заявил российский комментатор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982238-rossiyskiy-kommentator-raskritikoval-igru-navi-na-pgl-arlington-major-2022/