В FIFA 23 вернется "Ювентус"

Киллиан Мбаппе в игре FIFA 22. Скриншот: ea.com/ru

В новой версии FIFA, которая выйдет в сентябре текущего года, будет лицензированный итальянский "Ювентус", сообщает Cybersport.ru.

Это будет первое появление "Ювентуса" в серии футсимов EA со времён FIFA 19. В июле 2019 года было объявлено об эксклюзивном соглашении между клубом и издательством Konami, согласно которому команда могла присутствовать только в eFootball PES. В FIFA её место занимал вымышленный клуб Piemonte Calcio.

Напомним, что FIFA 23 выйдет 30 сентября 2022 года на ПК, Stadia, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1980189-v-fifa-23-vernetsya-yuventus/