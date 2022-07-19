Килиан Мбаппе получит самый высокий рейтинг в FIFA 23

Киллиан Мбаппе в игре FIFA 22. Скриншот: ea.com/ru

Нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе будет иметь самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 23, сообщает Twitter-аккаунт FUTZONE.

Французский нападающий "ПСЖ" получит рейтинг 92. В FIFA 22 самым высоким рейтингом обладал одноклубник Мбаппе – Лионель Месси (93).

Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщал, что FIFA 23 выйдет 30 сентября.

Напомним, что на обложке Ultimate-издания FIFA 23 изображены Килиан Мбаппе и футболистка "Челси" Сэм Керр. Изображение опубликовали в официальном твиттере серии FIFA. Сэм Керр – футболистка австралийского происхождения, играющая за женский состав "Челси". Керр стала первой футболисткой в истории игр FIFA, попавшей на обложку игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1979141-kilian-mbappe-poluchit-samyy-vysokiy-reyting-v-fifa-23/