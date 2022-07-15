HellRaisers с двумя казахстанцами в составе вышла в первый дивизион Dota Pro Circuit

Состав HellRaisers по Dota 2. Фото: vk.com/hellraisers

Киберспортивная команда HellRaisers одолела коллектив cybercats в заключительном раунде второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3 для СНГ, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу коллектива казахстанца Армана Malady Оразбаева. Тем самым HellRaisers получила квоту в первый дивизион лиги.

Тогда как Cybercats сохранила прописку во втором дивизионе. Ранее повышение в классе заработала команда Nemiga Gaming, а Team Empire — вылетела из лиги.

Напомним, что матчи второго дивизиона DPC 2021/2022: S3 для СНГ проходили с 6 июля по 14 июля. Команды разыграли призовой фонд в размере 75 тысяч долларов и две путевки в первый дивизион турнира.

Добавим, что в составе HellRaisers выступают два игрока из Казахстана: Арман Malady Оразбаев и Алимжан Watson Исламбеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1978711-hellraisers-s-dvumya-kazahstantsami-v-sostave-vyshla-v-pervyy-divizion-dota-pro-circuit/