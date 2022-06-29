Казахстанский киберспортсмен Рустем mou Телепов собрал состав по CS:GO

Рустем Телепов. Фото: hltv.org

Победитель PGL Major Kraków 2017 казахстанский киберспортсмен Рустем mou Телепов планирует вернуться на профессиональную сцену CS:GO, пишет cybersport.metaratings.ru.

По словам казахстанского киберспортсмена, он начал активно тренироваться и подбирать игроков в свой состав.

"Мы начали активно играть онлайн и тестить игроков. Сейчас состав выглядит таким образом: mou, xielo, Dosia, m1kami и ela1z, но это пока тест", - заявил Рустем.

Телепов также прокомментировал мнение Данкана Thorin Шилдса о плотности графика соревнований в CS:GO.

"Я согласен с Thorin, что после мейджора ребятам нужен месяц playerbreak, чтобы они спокойно успели отпраздновать победу и успели потренироваться к следующему турниру. Нам явно не хватило этого в 2017, мы могли бы закончить тот год гораздо лучше", - добавил казахстанский киберспортсмен.

Mou выступает на профессиональной сцене Counter-Strike с 2011 года. В составе Gambit Esports Телепов выиграл PGL Major Kraków 2017. Его последней командой была K23, за которую он играл с 2020 по 2021 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1976266-kazahstanskiy-kibersportsmen-rustem-mou-telepov-sobral-sostav-po-csgo/