Команда Rune Eaters Esports прошла в высший дивизион Dota Pro Circuit

Айбек Токаев. Фото: cybersport.metaratings.ru

Казахстанская киберспортивная команда Rune Eaters приняла участие в матчах второго дивизиона Dota Pro Circuit в СНГ, которые проходили с 19 по 22 мая 2022 года, пишет пресс-служба клуба.

Пройдя тяжелый путь с первого раунда нижней сетки казахстанский коллектив дошел до финала чемпионата, где обыграл команду Hydra со счетом 2:0.

Эта победа позволила Rune Eaters выйти в высший дивизион третьего круга Dota Pro Circuit и подарила возможность вступить в борьбу за выход на последний мейджор текущего сезона DPC, который состоится в городе Арлингтон (штат Техас, США).

Напомним, что за Rune Eaters Esports выступают казахстанцы Айбек "TA2000" Токаев, Дархан "hAze" Мадыхан, Исламбек "ArrOw" Шаудырбаев, россиянин Александр "Cloud" Захаров и украинец Олег "Kaori" Медведок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1972250-komanda-rune-eaters-esports-proshla-v-vysshiy-divizion-dota-pro-circuit/