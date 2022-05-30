Команда Gambit распустила состав по Dota 2

Иллюстративное фото: pixabay.com

Киберспортивный организация из России Gambit Esports распустила ростер по Dota 2, сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

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Команда продолжит выступать в том же составе под тегом One Move.

Организация не уточнила, с чем было связано это решение. Клуб поблагодарил игроков и менеджмент за сотрудничество и пожелал ростеру удачи в будущем.

Ранее Gambit Esports заработала слот в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ на третий сезон. Помимо этого, коллектив дважды занимал второе место на турнирах серии D2CL.

В состав Gambit по Dota 2 входили: россияне Василий AfterLife Шишкин, Олег sayuw Каленбет, Никита Pantomem Балаганин, украинец Максим mellojul Пнев и беларус Алексей Smiling Knight Свиридов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1971709-komanda-gambit-raspustila-sostav-po-dota-2/