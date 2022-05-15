NAVI сыграет с Ninjas in Pyjamas за выход в плей‑офф PGL Major Antwerp 2022

Natus Vincere. Фото: navi.gg

Противником киберспортивной команды Natus Vincere в матче за выход в плей-офф PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO будет шведский коллектив Ninjas in Pyjamas, пишет Cybersport.ru.

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Матч между командами запланирован на 15 мая в 22:15 по времени Нур-Султана.

Во втором поединке за попадание в стадию на выбывание сыграют Team Spirit и Copenhagen Flames. Cloud9 и Virtus.pro, которые идут со статистикой 1:1, в следующих встречах будут противостоять FaZe Clan и ENCE соответственно.

Напомним, что матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1969337-navi-sygraet-s-ninjas-in-pyjamas-za-vyhod-v-pleyoff-pgl-major-antwerp-2022/