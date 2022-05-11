Международная федерация футбола объявила о продолжении выпуска симулятора FIFA

Киллиан Мбаппе в игре FIFA 22. Скриншот: ea.com/ru

Международная федерация футбола (ФИФА) будет выпускать футбольный симулятор FIFA под таким же названием, но сотрудничая с другими издателями, сообщает VGC.

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Несмотря на разрыв сотрудничества с Electronic Arts, ФИФА планирует заключить сделку с другими издателями на выпуск футсима под своим брендом, начиная с 2024 года.

По словам представителя ФИФА, в данный момент федерация ведет переговоры с крупнейшими игровыми компаниями и инвесторами.

Напомним, что ранее Electronic Arts сообщила о прекращении сотрудничества с ФИФА. Компания переименует свой футсим в EA Sports FC. FIFA 23 станет последней игрой под брендом FIFA. Президент ФИФА заявил, что настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1968841-mezhdunarodnaya-federatsiya-futbola-obyavila-o-prodolzhenii-vypuska-simulyatora-fifa/