Игроков Cloud9 раскритиковали за их стикеры на PGL Major Antwerp

Состав Cloud9 по CS:GO. Фото: championat.com

Многие представители комьюнити CS:GO выразили недовольство стикерами, выпущенными к PGL Major Antwerp 2022, Дмитрия sh1ro Соколова и Тимофея interz Якушина из Cloud9, пишет Cybersport.ru.

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Российских киберспортсменов раскритиковали в социальных сетях.

По мнению части фанатов, на наклейках Соколова и Якушина можно рассмотреть знак, похожий на английскую букву Z.

Ранее за аналогичный символ, нарисованный Иваном Pure Москаленко на мини-карте в Dota 2, состав Virtus.pro дисквалифицировали с Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ. Впоследствии российский клуб расторг с киберспортсменом контракт.

Cloud9 подписала состав с sh1ro и interz 24 апреля. Киберспортсмены вместе с тиммейтами перешли в американский клуб из Gambit Esports, которую отстранили от участия в крупных международных турнирах на фоне боевых действий на территории Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1968241-igrokov-cloud9-raskritikovali-za-ih-stikery-na-pgl-major-antwerp/