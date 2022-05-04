Команда Gambit распустила состав по Dota 2

Состав Gambit Esports по Dota 2. Фото: vk.com/gambitesports

Киберспортивная организация Gambit Esports рассталась с составом по Dota 2, капитаном которого был Александр Immersion Хмелевской, передает Cybersport.ru.

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Об этом клуб сообщил в социальных сетях, добавив, что все участники ростера и тренер стали свободными агентами.

Представители организации поблагодарили киберспортсменов за выступления и пожелали им удачи в будущем. Клуб также отметил, что сотрудничество с другим ростером по Dota 2, за который играет Василий AfterLife Шишкин, продолжится.

В осеннем сезоне Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ AS Monaco Gambit выступала в первом дивизионе. Однако по итогам турнира коллектив занял седьмое место и потерял слот.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1968037-komanda-gambit-raspustila-sostav-po-dota-2/