Определились все участники ESL One Stockholm Dota Major 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

Определился последний участник ESL One Stockholm Dota Major 2022 — им стал коллектив Mind Games, который в битве за третий слот от СНГ переиграл CIS Rejects, пишет Cybersport.ru.

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Всего на мейджоре выступят 14 составов: четыре команды из Европы, по три из СНГ и Юго-Восточной Азии и по две из Северной и Южной Америки.

Европу на турнире будут представлять OG, Gladiators, Team Liquid и Tundra Esports. От СНГ, помимо Mind Games, в Швецию поедут Team Spirit и BetBoom Team.

В Юго-Восточной Азии слоты заработали Fnatic, BOOM Esports и T1. Северную Америку на турнире представят Evil Geniuses и TSM FTX, а Южную Америку — beastcoast и Thunder Awaken.

Ранее турнирный оператор Perfect World сообщил, что китайские команды PSG.LGD, Team Aster, Xtreme Gaming и Royal Never Give Up пропустят мейджор.

Из-за вспышки коронавируса и локдауна в Шанхае игроки не успеют вовремя оформить визы. Под вопросом остается и участие коллективов из СНГ, так как у них также могут возникнуть проблемы с получением виз.

Матчи ESL One Stockholm Dota Major 2022 пройдут с 12 по 22 мая в столице Швеции на площадке Hovet Arena. Призовой фонд турнира составит $500 тыс. и 3 530 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1967852-opredelilis-vse-uchastniki-esl-one-stockholm-dota-major-2022/