Турнир PGL Major Antwerp 2022 пройдет без ковидных ограничений

Иллюстративное фото: pexels.com

На турнире PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO не будет дополнительных условий для посещения, связанных с пандемией коронавируса, передает Cybersport.ru.

Об этом организаторы ивента сообщили в социальных сетях.

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Турнир пройдет на LAN в Бельгии. 9-12 мая состоится Challengers Stage, 14-17 мая — Legends Stage, а стадия плей-офф на арене Antwerps Sportpaleis запланирована на 19-22 мая. Призовой фонд чемпионата составит миллион долларов.

На мейджоре выступят 24 команды, определившиеся по результатам региональных RMR. СНГ на турнире представят Cloud9, Natus Vincere, forZe, Team Spirit и Virtus.pro. Бывшие участники Gambit Esports и NAVI стартуют на чемпионате с Legends Stage.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1967101-turnir-pgl-major-antwerp-2022-proydet-bez-kovidnyh-ogranicheniy/