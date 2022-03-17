EA запретила игрокам из России и Беларуси участвовать в турнирах по FIFA 22

FIFA 22. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания Electronic Arts сообщила об изменениях в правилах турниров по Apex Legends и FIFA 22, передает Cybersport.ru.

Информация об этом появилась на официальной странице издательства в Twitter.

Игроки из России и Беларуси больше не могут участвовать в турнирах Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA Global Series. Как отметили разработчики, данное решение связано с продолжающимися боевыми действиями на территории Украины.

Ранее EA Sports убрала российские футбольные клубы из режимов Ultimate Team и Ultimate Draft в FIFA 22. Согласно сообщению от разработчиков, это соответствует реальному положению дел — российские команды были исключены из FIFA и UEFA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1961266-ea-zapretila-igrokam-iz-rossii-i-belarusi-uchastvovat-v-turnirah-po-fifa-22/