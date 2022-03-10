Sony приостановила поставки игр и консолей в Россию

Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания Sony временно прекратила поставки игр, консолей и других товаров на территории России, пишет Cybersport.ru.

Причиной такого решения стали продолжающиеся боевые действия в Украине.

Решение Sony в том числе коснулось цифрового магазина PlayStation Store. Сервис уже недоступен пользователям из России на консолях компании, однако браузерная и мобильная версии работают в прежнем режиме.

При этом ранее компания прекратила поддержку большинства способов оплаты на территории РФ.

Sony также пожертвует $2 млн Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной организации Save the Children.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1960063-sony-priostanovila-postavki-igr-i-konsoley-v-rossiyu/