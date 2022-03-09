Из симулятора FIFA 22 убрали российские футбольные клубы

Компания EA Sports убрала российские клубы и национальную сборную из FIFA 22, пишет Cybersport.ru.
Согласно сообщению от EA, изменения коснулись режимов Ultimate Team и Ultimate Draft и соответствуют реальному положению дел — российские команды были исключены из FIFA и UEFA.
Пользователи больше не смогут приобретать игроков из российских клубов, а также наборы, стадионы, предметы оформления и национальную команду.
В будущем ожидаются аналогичные изменения в другом спортивном симуляторе компании, NHL 22.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1959906-iz-simulyatora-fifa-22-ubrali-rossiyskie-futbolnye-kluby/