Из симулятора FIFA 22 убрали российские футбольные клубы

FIFA 22. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания EA Sports убрала российские клубы и национальную сборную из FIFA 22, пишет Cybersport.ru.

Согласно сообщению от EA, изменения коснулись режимов Ultimate Team и Ultimate Draft и соответствуют реальному положению дел — российские команды были исключены из FIFA и UEFA.

Пользователи больше не смогут приобретать игроков из российских клубов, а также наборы, стадионы, предметы оформления и национальную команду.

В будущем ожидаются аналогичные изменения в другом спортивном симуляторе компании, NHL 22.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1959906-iz-simulyatora-fifa-22-ubrali-rossiyskie-futbolnye-kluby/