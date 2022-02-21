Team Spirit выиграла первый сезон Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ

Team Spirit. Фото: Twitter The International

Киберспортивная команда Team Spirit обыграла Virtus.pro в финальной части Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 3:0. Тем самым чемпионы The International 10 заработали 50 тыс. долларов призовых и 250 очков DPC.

На пути к гранд-финалу Team Spirit обыграла PuckChamp и HellRaseirs, за который выступает два казахстанских игрока.

Напомним, что финальный этап первого сезона DPC 2021/2022 для СНГ прошел с 18 по 20 февраля. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч долларов и 380 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1957154-team-spirit-vyigrala-pervyy-sezon-202122-dlya-sng/