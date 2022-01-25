Gambit Esports c казахстанцем в составе выиграла турнир Funspark ULTI 2021

Gambit Esports. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Gambit Esports одолела Entropiq в гранд-финале Funspark ULTI 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:7 на Mirage, 16:12 на Dust2). Тем самым коллектив Абая Hobbit Хасенова выиграл турнир и заработал 150 тыс. долларов призовых.

Команда Entropiq же заняла второе место и получила $50 тыс. Третье место досталось коллективу BIG ($15 тыс.).

Напомним, что турнир Funspark ULTI 2021 прошел с 18 по 24 января. Восемь команда разыграли призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1952902-gambit-esports-c-kazahstantsem-v-sostave-vyigrala-turnir-funspark-ulti-2021/