В Казахстане готовится к запуску первый акселератор в киберспорте

Фото: QCF

Более трех лет назад киберспорт стал официальным видом спорта в Казахстане. С тех пор индустрия существенно изменилась, получив большое развитие. Всего за это время Федерация киберспорта Казахстана (QCF) организовала более 435 турниров разного уровня в более чем 15 дисциплинах.

Однако одним из наиболее серьезных показателей роста индустрии стало появление образовательных организаций, поскольку это означает, что рынок требует формирования новых специалистов. В сентябре прошлого года Федерацией киберспорта Казахстана (QCF) запущен новый проект - Академия киберспорта eSports HUB. Директор академии Талант Рамазанов, а также один из менторов академии известный киберспортсмен Асхат “Satura” Ахметбек рассказывают Nur.kz о будущем киберспорта в стране.

- Талант, Асхат, расскажите о том, что для вас Esports Hub?

T: Академия киберспорта Esports Hub – это проект республиканской киберспортивной федерации QCF, - начал диалог Талант Рамазанов, директор Академии, - Деятельность Академии направлена на реализацию образовательных и кадровых задач Стратегии развития киберспорта на 2021-2025 годы, разработанной и утвержденной QCF. Подготовка и повышение квалификации профессиональных киберспортсменов, тренеров и судей, а также менеджеров киберспорта – все это относится к ключевому предмету деятельности Академии. Мой коллега – Асхат, трехкратный чемпион Казахстана по киберспортивной дисциплине PUBG Mobile, также известный в сообществе под ником «Satsura» сможет более предметно и красочно рассказать про Esports Hub.

А: Для меня, как для профессионального киберспортсмена, - продолжил Асхат Ахмебтек, - Esports Hub это то же самое, что космодром Байконур для космонавтов. Это точка старта в большой мир профессионального киберспорта, где есть вся необходимая инфраструктура, есть профессионалы, которые помогут подготовиться к покорению бескрайнего, как космос, киберспорта. Необходимость такого проекта продиктована самой жизнью. Могу это объяснить на своем личном примере: когда мы с друзьями начали играть в новую тогда мобильную версию знаменитой игры Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), наше развитие было предоставлено воле случая. Не имея ни профессионального тренера, ни никакой-либо менеджерской организационной поддержки, не говоря уже о какой-то материальной поддержке, мы шли вперед только на своем энтузиазме. Благодаря удаче и упорству нам удалось побеждать на международных и региональных турнирах, но цену этим победам знаем только мы и, отчасти, наши близкие.

Фото: QCF

- Но нужна система?

А: Да. Если бы тогда существовала такая Академия киберспорта, и мы могли бы развиваться под ее крылом, это сэкономило бы нам уйму времени, сил и нервов. Сейчас же, когда аудитория киберспорта растет буквально ежемесячно, актуальность и необходимость Академии даже не требует комментариев. Готовящийся к запуску первый киберспортивный Акселератор на базе Esports Hub как раз-таки станет ответом на тот огромный спрос, существующий у миллионов, начинающих киберспортсменов в Казахстане и СНГ.

- В чем заключается концепт проекта?

Т: Позвольте начать с того, чего наш потенциальный клиент однозначно не получит. Академия киберспорта Esports Hub это не досуговый центр и не игровой клуб. Это место для подготовки и вхождения в профессиональную киберспортивную деятельность. Здесь все построено на продуманной методике обучения и на системном подходе. В то же время здесь нет места скуке – на основе компьютерной игры и через игровой процесс наш клиент переходит к более сложным и серьезным сущностям киберспортивной индустрии, начинает понимать, как и на чем строится карьера киберспортсмена, как и по каким правилам работает эта индустрия, какие финансовые потоки существуют в киберспорте и т.д.

Кроме того, киберспортивный рынок СНГ, неотъемлемой частью которого является киберспортивная индустрия Казахстана, уже давно созрел и находится в определенной фазе начальной стадии зрелости. Цифры говорят сами за себя: в СНГ уже насчитывается более 5000 конкретно профессиональных киберспортсменов, заявивших о себе на уровне крупных турниров; аудитория, интересующаяся киберспортом в Казахстане, достигла 3,5 млн. человек, а в России превысила отметку в 15 млн. человек; объем рынка киберспорта в СНГ превысил 30 млн. долларов США (только по спонсорским вложениям). Индустрия очень серьезная и требует очень серьезного подхода, формирования широкого спектра специалистов начиная непосредственно с киберспортсменов и вплоть до профессиональных менеджеров киберспортивных организаций.

- Первый киберспортивный акселератор - что это значит?

Т: Это ядро нашей Академии и наш главный проект. Суть заключается в том, чтобы любой желающий киберспортсмен-любитель или, так скажем, «полу-профессионал» мог собрать свою команду и подать совершенно бесплатно заявку на участие в программе акселерации. По прохождении нескольких этапов отбора, команды, которые продемонстрируют хороший игровой потенциал и задатки профессионализма, будут зачислены на курс обучения и подготовки. С командами начнут работу профессиональные тренеры, психологи и менеджеры. Команды будут выводится на различные региональные и международные киберспортивные турниры, будут проводиться различные мастер-классы с профессиональными киберспортсменами. Все это будет на бесплатной основе для команд, участвующих в акселерации. Так же, как и в классических бизнес-аселераторах, Esports Hub будет заключать контракты с киберспортсменами и участвовать в будущей потенциальной прибыли. Далее, наиболее перспективные команды будут выводится на переговоры с потенциальными венчурными инвесторами киберспорта, готовыми идти на риск, вкладываясь в создание профессиональной киберспортивной команды, взамен на шансы достижения командами феноменальных успехов на соревнованиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1952576-v-kazahstane-gotovitsya-k-zapusku-pervyy-akselerator-v-kibersporte/