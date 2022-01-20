Организаторы DPC проведут онлайн‑турниры вместо отмененного мейджора по Dota 2

Иллюстративное фото: pexels.com

Первый сезон Dota Pro Circuit 2021/22 завершится онлайн-турнирами, которые пройдут во всех шести регионах, пишет Cybersport.ru.

На них выступят по четыре лучшие команды из первых дивизионов, которые разыграют часть призового фонда и очков DPC с отмененного мейджора. Все ивенты пройдут в феврале.

Турниры будут длиться сериями по три дня. Сначала одновременно сыграют участники из Западной Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, а потом определять сильнейших будут представители Восточной Европы, Северной Америки и Китая.

Более детальную информацию о распределении призового фонда на этих онлайн-турнирах организаторы объявят позже.

По информации комментатора Шеннона SUNSfan Скоттэна, в каждом регионе разыграют по $100 тыс. Предположительно, команды будут соревноваться в сетках double-elimination.

Ранее Valve отменила первый мейджор сезона Dota Pro Circuit 2021/22 из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации в мире.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1952229-organizatory-dpc-provedut-onlaynturniry-vmesto-otmenennogo-meydzhora-po-dota-2/