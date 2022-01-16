Команда HellRaisers с двумя казахстанцами в составе проиграла чемпиону The International 10

Состав HellRaisers по Dota 2. Фото: vk.com/hellraisers

Чемпионы The International 10 команда Team Spirit победила HellRaisers в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Тем самым коллектив Ярослава Miposhka Найденова одержал шестую победу в чемпионате.

Тогда как HellRaisers потерпела второе поражение в сезоне. Напомним, что за эту команду выступают два игрока из Казахстана: Алимжан Watson Исламбеков и Арман Malady Оразбаев.

Встречи первого дивизиона DPC 2021/22 для СНГ проходят с 2 декабря по 21 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 205 тыс. долларов и 690 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1951417-komanda-hellraisers-s-dvumya-kazahstantsami-v-sostave-proigrala-chempionu-the-international-10/