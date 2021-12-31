Команда Virtus.pro закончила год с положительным финансовым результатом

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Представители российской киберспортивной организации Virtus.pro подвели итоги 2021 года, ставшего для клуба прибыльным, пишет Cybersport.ru.

Детальный разбор финансовых результатов команды появился на официальном сайте VP.

Как отмечено в публикации Virtus.pro, за 2021 год составы команды в разных дисциплинах заработали $2,9 млн.

Суммарный выигрыш коллективов российского клуба составил $18,1 млн, что позволило клубу сохранить место в ТОП-5 по этому показателю среди всех организаций в мире.

"Не скажу, что в 2021 году абсолютно все сложилось для нас удачно, но в итоге мы по всем параметрам в плюсе. Команда по Dota 2 повторила лучший результат “золотого состава” на The International. Команда по CS:GO, заменившая польский состав, заиграла в полную силу и весь год в топе. Успехи в PUBG радуют и, я думаю, это только начало.

Прекрасную работу провел коммерческий отдел, которому мы благодарны за сильных партнеров, каждый из которых лидирует в своем сегменте. Так что год заканчиваем в хорошем настроении — и готовимся к новым победам в 2022!" - заявил СЕО Virtus.pro Сергей Гламазда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1949492-komanda-virtuspro-zakonchila-god-s-polozhitelnym-finansovym-rezultatom/