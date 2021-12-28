Стали известны лидеры продаж в Steam в 2021 году

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Компания Valve назвала лучшие игры года по размеру выручки в Steam в 2021 году, пишет Cybersport.ru.

Список разделили на четыре категории — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза", — но не ранжировали внутри этих групп.

Информация опубликована на официальном сайте цифрового магазина.

Valve учитывала продажи как копий игры, так и дополнительного контента, поэтому бесплатные тайтлы с внутриигровыми транзакциями также попали в список, в том числе Dota 2 и CS:GO. Подсчеты производились в период с 1 января по 18 декабря 2021 года.

Valve также назвала самые популярные игры среди аудитории. В него вошли Dota 2, CS:GO, Apex Legends и другие тайтлы из числа самых прибыльных.

Лидеры продаж в Steam в 2021 году (категория "Платина"):

Apex Legends;

Battlefield 2042;

CS:GO;

Dead by Daylight;

Destiny 2;

Dota 2;

GTA V;

Naraka: Bladepoint;

New World;

PUBG.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948999-stali-izvestny-lidery-prodazh-v-steam-v-2021-godu/