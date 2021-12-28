Стали известны лидеры продаж в Steam в 2021 году

Компания Valve назвала лучшие игры года по размеру выручки в Steam в 2021 году, пишет Cybersport.ru.
Список разделили на четыре категории — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза", — но не ранжировали внутри этих групп.
Информация опубликована на официальном сайте цифрового магазина.
Valve учитывала продажи как копий игры, так и дополнительного контента, поэтому бесплатные тайтлы с внутриигровыми транзакциями также попали в список, в том числе Dota 2 и CS:GO. Подсчеты производились в период с 1 января по 18 декабря 2021 года.
Valve также назвала самые популярные игры среди аудитории. В него вошли Dota 2, CS:GO, Apex Legends и другие тайтлы из числа самых прибыльных.
Лидеры продаж в Steam в 2021 году (категория "Платина"):
Apex Legends;
Battlefield 2042;
CS:GO;
Dead by Daylight;
Destiny 2;
Dota 2;
GTA V;
Naraka: Bladepoint;
New World;
PUBG.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1948999-stali-izvestny-lidery-prodazh-v-steam-v-2021-godu/