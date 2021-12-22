ESL проведет серию турниров по CS:GO для женщин с призовым фондом в 500 тыс. долларов

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Турнирный оператор ESL объявил о запуске серии чемпионатов по CS:GO для женщин в рамках инициативы GGForAll, передает Cybersport.ru.

ESL планирует проводить по одному онлайн-ивенту в месяц в течение 2022 года.

Турнирный оператор организует три LAN-ивента в США, Испании и Швеции, а также две онлайн-лиги для Европы и Северной Америки, каждая из которых продлится три месяца. Всего за 2022-й на ивентах будет разыграно $500 тыс.

Инициатива GGForAll направлена на борьбу с дискриминацией, а также на улучшение психического здоровья и повышение экологической устойчивого разбития киберспорта.

ESL планирует другие активности, кроме женских турниров, однако подробности не уточняются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1947911-esl-provedet-seriyu-turnirov-po-csgo-dlya-zhenschin-s-prizovym-fondom-v-500-tys-dollarov/