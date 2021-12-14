Казахстанская команда V-Gaming одержала вторую победу на Dota Pro Circuit 2021/22

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming обыграла CIS Rejects во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Тем самым коллектив Айбека Naive- Токаева заработал три очка.

После трех туров на счету V-Gaming шесть очков. Казахстанская команда делит вторую строчку в турнирной таблице с CIS Rejects и Gambit Esports.

Напомним, что матчи второго дивизиона DPC 2021/22 для СНГ проходят с 29 ноября по 23 января.

Команды разыгрывают призовой фонд в размере 75 тысяч долларов и два слота в первом дивизионе чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946781-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-dota-pro-circuit-202122/