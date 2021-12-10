Александр S1mple Костылев признан киберспортсменом года по версии The Game Awards

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев признан лучшим киберспортсменом года по версии The Game Awards 2021, передает Сybersport.ru.

Соперниками украинского игрока в номинации были Магомед Collapse Халилов, Хо ShowMaker Су, Тайсон TenZ Нго и Крис Simp Лер.

В 2021 году s1mple получил семь индивидуальных наград от портала HLTV.org, как лучшему игроку турнира. Он может выиграть восьмую медаль на BLAST Premier: World Final 2021 — ивент пройдет с 14 по 19 декабря в Копенгагене.

В 2018 и 2019 годах Костылев уже попадал в номинацию от TGA, но тогда лучшими игроками признались американец Доминик SonicFox Маклин, выступающий сразу в нескольких файтинг-дисциплинах, и профессиональный игрок в Fortnite Кайл Bugha Гирсфорф.

С итогами The Game Awards 2021 можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946389-aleksandr-s1mple-kostylev-priznan-kibersportsmenom-goda-po-versii-the-game-awards/