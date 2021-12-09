Казахстанская команда V-Gaming проиграла Gambit Esports на Dota Pro Circuit 2021/22

Айбек Токаев. Фото: cybersport.metaratings.ru

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming уступила Gambit Esports во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22 для СНГ, передает NUR.KZ.

Коллектив Айбека Naive- Токаева проиграл со счетом 0:2. Для казахстанской команды это поражение стало первым в чемпионате.

Следующим оппонентом V-Gaming станет CIS Rejects. Встреча запланирована на 13 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что матчи второго дивизиона DPC 2021/22 для СНГ проходят с 29 ноября по 23 января. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $75 тыс. и две квоты в первый дивизион лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1946226-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-proigrala-gambit-esports-na-dota-pro-circuit-202122/