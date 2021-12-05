Team Secret одержала первую победу на Dota Pro Circuit 2021/22

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивная команда Team Secret победила Alliance в матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Европы, передает NUR.KZ.

Коллектив Клемента Puppey Иванова выиграл встречу со счетом 2:0 и тем самым одержал первую победу в чемпионате. Ранее обе команды проиграли дебютные встречи в лиге.

Следующим соперником Team Secret станет команда Tundra Esports. Матч запланирован на 11 декабря.

Напомним, что игры первого дивизиона DPC 2021/22 для Европы проходят с 30 ноября по 22 января в онлайне.

Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, 690 очков DPC и четыре слота на мейджоре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1945336-team-secret-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-dota-pro-circuit-202122/