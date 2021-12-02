Team Unique продала состав по Dota 2 российскому рэперу

Team Unique. Фото: vk.com/uniq_sports

Киберспортивная организация Team Unique продала состав по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Информация об этом появилась на официальной странице клуба во "ВКонтакте".

Всех участников ростера Team Unique по Dota 2 на правах трансфера выкупил рэпер Дмитрий IAMMIND Иванов.

Коллектив продолжит выступление в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для Восточной Европы под новым тегом.

Как отметили представители Team Unique, организация "поставит на паузу" деятельность основного ростера, но продолжит соревноваться в дисциплине составами академии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1944945-team-unique-prodala-sostav-po-dota-2-rossiyskomu-reperu/