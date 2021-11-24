Александр Костылев: Нашим главным соперником по-прежнему остается Gambit Esports

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидеры киберспортивной команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев поделился мнением о соперничестве с Gambit Esports и Heroic, передает Cybersport.ru.

По мнению s1mple, основным конкурентом NAVI остается Gambit. Костылев заявил, что этой команде не хватает только опыта выступлений на LAN.

"Я бы сказал, что наш главный соперник — по-прежнему Gambit. На мейджоре эта команда играла не в свою игру. Мы же выложились на максимум и уничтожили соперника в психологическом плане.

Игроки Gambit еще молоды. Если они наберутся опыта выступления перед зрителями, команда станет еще сильнее. Конечно, если Gambit не станет делать замены. То же самое касается NiP. Я уверен, что они могут играть еще лучше. Я ожидал, что увижу их в финале мейджора, но они проиграли G2 в четвертьфинале" - заявил Александр.

Также Костылев ответил на слова капитана Heroic Каспер cadiaN Меллер о том, что только их составу по силам обыграть NAVI.

"Некоторые матчи против Vitality и G2 Esports были сложнее, чем против Heroic. Преимущество датской команды в том, что ее маппул очень похож на наш. Они тоже хорошо играют на наших сильнейших картах. Мы выиграли 18 игр на Nuke подряд, и некоторые из них были очень напряженными. Heroic тоже сильна на этой карте, возможно, поэтому игроки этой команды считают, что могут справиться с нами. В плане индивидуального скилла куда сложнее играть против Gambit или Vitality" - добавил s1mple.

Напомним, что в ноябре команда Natus Vincere стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021. Самым ценным игроком турнира был признан Александр s1mple Костылев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1943733-aleksandr-kostylev-nashim-glavnym-sopernikom-po-prezhnemu-ostaetsya-gambit-esports/