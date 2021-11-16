Александр Костылев: Буду доволен, если выиграю еще пару мейджоров

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Лидер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев рассказал, что чувствовал после победы на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

В подкасте HLTV Confirmed он заявил, что теперь хочет превзойти Astralis в плане достижений на профессиональной сцене.

"Возможно, NAVI не выиграют четыре мейджора, потому что сложно выиграть четыре мейджора подряд. Я был бы доволен, выиграв еще пару мейджоров и еще один Intel Grand Slam. Стать первой командой, которая выиграла два приза Grand Slam" - заявил Александр.

По словам s1mple, он не сразу осознал, чего достиг на прошедшем мейджоре.

"Мы просто были счастливы. Когда мы уходили со сцены, просто повторяли друг другу: "Мы сделали это". Только позже ты думаешь о том, что вы установили рекорд — не проиграли ни одной карты. Я помню, что еще до начала финала понимал, что мы легко можем это осуществить. Когда ты побеждаешь, о таком просто не думаешь — кто-то говорит об этом и ты просто отвечаешь им: "Да". Начинаешь чувствовать гордость за свои достижения.

Перед мейджором я напоминал себе о поражениях. Я помню те чувства. Когда я промахнулся в клатче 1v4 против ENCE, я запрокинул голову и, сгибаясь обратно, почувствовал сильную боль в груди. Это все нервы. В такие моменты чувствуешь, что происходит что-то плохое" - добавил Костылев.

Напомним, что команда Natus Vincere стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021. В финале коллектив s1mple обыграл G2 Esports со счетом 2:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942437-aleksandr-kostylev-budu-dovolen-esli-vyigrayu-esche-paru-meydzhorov/