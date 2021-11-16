Казахстанская команда V-Gaming одержала вторую победу на D2CL 2021 Season 5

Команда V-Gaming. Фото: vk.com/vgamingesports

Казахстанская киберспортивная команда V-Gaming одолела Creepwave на групповом этапе Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Тем самым коллектив Абая -Naive Токаева одержал вторую победу на турнире.

После четырех туров V-Gaming с шестью очками занимает седьмое место в таблице.

Следующий матч казахстанский коллектив проведет 16 ноября против Empire. Начало игры в 18:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942434-kazahstanskaya-komanda-v-gaming-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-d2cl-2021-season-5/