Казахстанская команда Khan победила Nemiga Gaming на D2CL 2021 Season 5

Эмблема команды Khan. Фото: vk.com/teamkhan_gg

Казахстанская киберспортивная команда Khan одолела Nemiga Gaming в матче групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 5 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Для команды Khan победа стала второй на турнире.

Тем самым казахстанский коллектив с шестью очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч Khan проведет против Hydra 17 ноября.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942124-kazahstanskaya-komanda-khan-pobedila-nemiga-gaming-na-d2cl-2021-season-5/