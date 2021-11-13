Абай Хасенов: Моим тиммейтам надо пообщаться с s1mple и понять, что он такой же, как и они

Абай Хасенов. Фото: https://vk.com/h0bbitzce

Казахстанский игрок киберспортивной команды Gambit Esports Абай HObbit Хасенов порассуждал о выступлении на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает Cybersport.ru.

В командном влоге он отметил, что его тиммейтам нужно почувствовать себя равными с другими киберспортсменами.

HObbit рассказал, что волновался перед началом матчей на сцене. По мнению киберспортсмена, в более юном возрасте эмоции наверняка были бы намного сильнее:

"Я сам выходил на сцену, у меня сердце билось. Как правило, когда я сажусь за компьютер, у меня все нормально. Не знаю, как у ребят. Если бы я был в их возрасте и вышел на такую сцену, на такой турнир, не знаю, что со мной было бы".

По словам Хасенова, в Gambit действует четкая система, которую игроки не нарушают:

"У нас нет демократии. У нас есть тренер, который самый главный. После него идет капитан и последовательно я, Дима. Если капитан что-то хочет, я не могу сказать: "Nafany, не надо так делать". Я могу только подсказать".

Абай считает, что его молодым тиммейтам будет полезно пообщаться со звездами CS:GO, чтобы осознать свое положение на сцене.

"Если они войдут в эту атмосферу, прочувствуют, что мы тут все геймеры, все друг с другом на "ты", им станет легче играть. Это факт. Пару раз поездим по LAN-турнирам. Как-нибудь надо с s1mple посидеть, чтобы они пообщались с ним и поняли, что это такой же чувак, как и они", - заключил Хасенов.

Напомним, что команда Gambit Esports заняла 3-4 место на PGL Major Stockholm 2021. В полуфинале коллектив уступил будущим чемпионам Natus Vincere со счетом 0:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942059-abay-hasenov-moim-timmeytam-nado-poobschatsya-s-s1mple-i-ponyat-chto-on-takoy-zhe-kak-i-oni/