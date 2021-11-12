Команда Virtus.pro завершила выступление на REPUBLEAGUE Season 2

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Киберспортивная команда Virtus.pro уступила Eternal Fire в 1/8 финала REPUBLEAGUE Season 2 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (16:19 на Inferno, 16:13 на Overpass, 14:16 на Dust2). Тем самым коллектив Джами Jame Али покинул чемпионат, заняв 9-16 место.

В следующем раунде Eternal Fire сразится с датской командой Lyngby Vikings.

Напомним, что REPUBLEAGUE Season 2 проходит с 20 сентября по 20 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 115 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941919-komanda-virtuspro-zavershila-vystuplenie-na-republeague-season-2/