Команда HellRaisers одержала первую победу на D2CL 2021 S5

Состав HellRaisers по Dota 2. Фото: vk.com/hellraisers

Киберспортивная команда HellRaisers обыграла NoMarci на групповом этапе Dota 2 Champions League 2021 Season 5, передает NUR.KZ.

Коллектив Алимжана Watson Исламбекова одержал победу со счетом 2:1 и заработал три очка. После двух туров HellRaisers находится на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч команда проведет против Hydra 12 ноября в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Dota 2 Champions League 2021 Season 5 проходит с 8 по 28 ноября в онлайне. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941916-komanda-hellraisers-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-d2cl-2021-s5/