Артем Дзюба: S1mple для величия не хватало только победы на мейджоре

Футболист Артем Дзюба. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба поделился эмоциями от победы Natus Vincere на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, пишет Cybersport.ru.

В сторис на личной странице в Instagram он порадовался за команду и Александра s1mple Костылева.

"Просто красавцы, блин. Представляешь, в спину не забрал NiKo, и всё. Красавцы, NAVI.

Все, чемпионы! Просто красавцы! Прикинь, чемпионы мира, мейджор забрали. Лучшие! Все на них ставили, но давление было нереальное. Только я все равно считаю, что до трех побед должны играть. Из пяти карт.

Они крутые, реально, все. Вся пятерка. Видишь, s1mple для величия не хватало только этого. Но они сильная команда. B1t, electronic, Perfecto и Boombl4 — все помогли ему. Ну и он красавец" - написал Дзюба.

Напомним, что в финале PGL Major Stockholm 2021 команда Natus Vincere обыграла G2 Esports со счетом 2:0. За победу на мейджоре коллектив из СНГ заработал миллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941506-artem-dzyuba-s1mple-dlya-velichiya-ne-hvatalo-tolko-pobedy-na-meydzhore/