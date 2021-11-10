Состав HellRaisers по Dota 2 пополнили два киберспортсмена из Казахстана

Состав HellRaisers по Dota 2. Фото: vk.com/hellraisers

Киберспортивный клуб HellRaisers назвал участников состава, который выступит на Dota 2 Champions League 2021 Season 5, пишет Cybersport.ru.

Анонс ростера состоялся в социальных сетях организации.

Так, к команде присоединились казахстанцы Алимжан Watson Исламбеков и Арман Malady Оразбаев, а также россияне Ярослав Время в Никуда Паршин, Георгий Gilgir Свистунов и Максим re1bl Афанасьев.

Продолжит ли команда выступать в этом составе после завершения турнира, не уточняется.

Напомним, что HellRaisers начнут выступление на D2CL 2021 Season 5 с матча против Brame. Встреча запланирована на 10 ноября.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1941502-sostav-hellraisers-po-dota-2-popolnili-dva-kibersportsmena-iz-kazahstana/