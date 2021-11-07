Команда Natus Vincere пробилась в финал PGL Major Stockholm

Александр s1mple Костылев. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Natus Vincere победила Gambit Esports в полуфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:8 на Overpass и 16:3 на Mirage). Тем самым коллектив Александра S1mple Костылева пробился в финал чемпионата, где сыграет с G2 Esports.

Решающий матч запланирован на 7 ноября. Победителю турнира достанется миллион долларов.

Gambit Esports же заняла 3-4 место и заработала $140 тыс. призовых.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940936-komanda-natus-vincere-probilas-v-final-pgl-major-stockholm/