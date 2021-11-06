Команда NAVI встретится с Gambit Esports в полуфинале PGL Major Stockholm

Команда Natus Vincere. Фото: navi.gg

Киберспортивная команда Natus Vincere одолела Team Vitality в четвертьфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:11 на Dust2, 16:13 на Nuke). В полуфинале коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова сыграет с Gambit Esports.

Команда Vitality же завершила выступление на мейджоре, заработав 70 тысяч долларов призовых.

Отметим, что во втором полуфинале G2 Esports встретится с командой Heroic. Оба матча за выход в финал состоятся 6 ноября.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940902-komanda-navi-vstretitsya-s-gambit-esports-v-polufinale-pgl-major-stockholm/