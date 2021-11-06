Команда Gambit Esports прошла в полуфинал PGL Major Stockholm

Gambit Esports. Фото: championat.com

Киберспортивная команда Gambit Esports обыграла FURIA Esports в четвертьфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Коллектив Абая Hobbit Хасенова выиграл матч со счетом 2:0 (19:17 на Inferno, 16:10 на Overpass) и вышел в полуфинал мейджора.

Команда FURIA Esports же вылетела из турнира, заработав 70 тысяч долларов призовых. В полуфинале Gambit Esports встретится с победителем пары Natus Vincere - Team Vitality.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Команды разыгрывают призовой фонд в размере два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940860-komanda-gambit-esports-proshla-v-polufinal-pgl-major-stockholm/