Алексей Голубев о предстоящем матче NAVI на Major Stockholm 2021: Team Vitality может удивить

Алексей Голубев. Фото: hltv.org

Казахстанский игрок киберспортивной команды Virtus.pro Алексей Qikert Голубев дал свой прогноз на матч Natus Vincere - Team Vitality на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

В интервью Арсению ceh9 Триноженко он заявил, что считает коллектив из СНГ фаворитом противостояния.

"У меня смешанные чувства почему-то именно на этот матч. Да, NAVI тут фаворит, но Team Vitality может удивить. Я думаю, исходя из первой карты там будет понятно, кто победит. Я бы поставил 80 на 20% в пользу NAVI. Если первую карту берет Vitality, то ее шансы резко увеличиваются" - заявил Голубев.

Напомним, что сегодня Virtus.pro сыграет с Heroic, а G2 Esports поборется с Ninjas in Pyjamas.

Матч между NAVI и Vitality, а также противостояние Gambit Esports — FURIA Esports состоятся 5 ноября.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Швеции. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $2 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940615-aleksey-golubev-o-predstoyaschem-matche-navi-na-major-stockholm-2021-team-vitality-mozhet-udivit/