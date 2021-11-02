Команда Gambit Esports пробилась в плей-офф PGL Major Stockholm

Gambit Esports. Фото: championat.com

Киберcпортивная команда Gambit Esports победила Ninjas in Pyjamas на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (16:13 на Dust2, 16:6 на Inferno). Тем самым коллектив Абая Hobbit Хасенова вышел в плей-офф турнира.

Команда Ninjas in Pyjamas продолжит выступление на этапе New Legends.

Напомним, что PGL Major Stockholm 2021 проходит с 26 октября по 7 ноября в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1940124-komanda-gambit-esports-probilas-v-pley-off-pgl-major-stockholm/