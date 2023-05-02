Жансая Абдумалик ответила, завершит ли карьеру после свадьбы

Жансая Абдумалик. Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик пообщалась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Девушка ответила, собирается ли завершать карьеру после прошедшей свадьбы.

На днях стало известно, что Жансая Абдумалик вышла замуж – супругом спортсменки стал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Сегодня гроссмейстер решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на вопросы, которые их интересуют. Один из них спросил шахматистку о том, завершит ли она карьеру после свадьбы.

"Бросать не собиралась и не буду. А вообще фанатов моих хейтеров это касаться не должно. У меня тут позитивный муд. Вы со своими хейтерскими мыслями сидите в других профилях", – написала Жансая.

Также у спортсменки поинтересовались, трудно ли совмещать карьеру шахматиста и семейную жизнь.

"Я за это время особо не играла на турнирах, но уверена, что все будет отлично. С его поддержкой ничего не страшно", – ответила шахматистка.

Жансая Абдумалик ответила подписчикам. Скриншот: instagram.com/zhansaya_abdumalik

На официальном сайте Академии шахмат им. Жансаи Абдумалик сказано, что спортсменка родилась 12 января 2000 года в Алматы. Жансая научилась играть в шахматы в 5,5 лет. А уже через два года стала чемпионкой РК в возрастной категории до 8 лет и заняла 4 место на юношеском чемпионате мира среди девочек до 8 лет.

В 2008 стала абсолютной чемпионкой РК победив во всех трех видах шахмат (классика, рапид, блиц).

В 2011 году Жансая завоевала титул сильнейшей шахматистки мира среди школьниц до 11 лет.

В 2014 году она получила премию "Лучшая шахматистка Азии до 20 лет". Премия присуждена Азиатской Федерацией шахмат под эгидой ФИДЕ.

Абдумалик в 2021 году выполнила норму международного гроссмейстера, победив на женском Гран-при ФИДЕ (Международная шахматная федерация) в Гибралтаре.

В 2022 году Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2019069-zhansaya-abdumalik-otvetila-zavershit-li-kareru-posle-svadby/